«ملتقى القوز» يعزز التواصل المجتمعي مع 540 عاملاً في دبي

دبي (الاتحاد)



تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع مركز شرطة بر دبي، ومخفر شرطة القوز، فعاليات «ملتقى القوز المجتمعي» لعام 2026، الهادف إلى تعزيز التواصل المجتمعي، ونشر قيم التسامح والتعايش، وذلك بمشاركة 540 عاملاً.

وأوضحت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الملتقى يأتي تجسيداً لرؤية شرطة دبي في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر قيم التسامح والروح الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع، وبالتزامن مع الاحتفاء بيوم العمال العالمي.

وأضافت أن الملتقى يأتي في إطار حرص مجلس الروح الإيجابية على تعزيز القيم المجتمعية وجودة الحياة، وترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي في الأحياء السكنية إلى جانب تعزيز بناء جسور الثقة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر الوعي بالخدمات الشرطية وقنوات التواصل مع شرطة دبي.



توعية مرورية

تضمنت فعاليات الملتقى التعريف بطرق التواصل مع شرطة دبي في الحالات الطارئة على الرقم 999 وفي الحالات غير الطارئة على الرقم 901، إلى جانب تقديم الإدارة العامة للمرور محاضرة توعوية مرورية، فيما قدمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية محاضرة توعوية حول جرائم الاحتيال الإلكترونية.

كما تضمنت فعاليات الملتقى عزف فرقة شرطة دبي الموسيقية لمعزوفات وطنية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مسابقات ترفيهية ورياضية أسعدت المشاركين، فيما شاركت الدوريات الفارهة، والشرطي «منصور» في الفعاليات المصاحبة للملتقى.