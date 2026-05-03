الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ملتقى القوز» يعزز التواصل المجتمعي مع 540 عاملاً في دبي

مشاركون في فعاليات الملتقى (من المصدر)
4 مايو 2026 01:11

 دبي (الاتحاد) 

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع مركز شرطة بر دبي، ومخفر شرطة القوز، فعاليات «ملتقى القوز المجتمعي» لعام 2026، الهادف إلى تعزيز التواصل المجتمعي، ونشر قيم التسامح والتعايش، وذلك بمشاركة 540 عاملاً. 
وأوضحت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الملتقى يأتي تجسيداً لرؤية شرطة دبي في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر قيم التسامح والروح الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع، وبالتزامن مع الاحتفاء بيوم العمال العالمي. 
وأضافت أن الملتقى يأتي في إطار حرص مجلس الروح الإيجابية على تعزيز القيم المجتمعية وجودة الحياة، وترسيخ مفهوم الأمن المجتمعي في الأحياء السكنية إلى جانب تعزيز بناء جسور الثقة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر الوعي بالخدمات الشرطية وقنوات التواصل مع شرطة دبي. 

توعية مرورية

أخبار ذات صلة
ورش في «دبي للصحافة» حول «الإعلام أثناء الأزمات»
إعلاميون وخبراء: الإعلام سلاح لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق

تضمنت فعاليات الملتقى التعريف بطرق التواصل مع شرطة دبي في الحالات الطارئة على الرقم 999 وفي الحالات غير الطارئة على الرقم 901، إلى جانب تقديم الإدارة العامة للمرور محاضرة توعوية مرورية، فيما قدمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية محاضرة توعوية حول جرائم الاحتيال الإلكترونية. 
كما تضمنت فعاليات الملتقى عزف فرقة شرطة دبي الموسيقية لمعزوفات وطنية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مسابقات ترفيهية ورياضية أسعدت المشاركين، فيما شاركت الدوريات الفارهة، والشرطي «منصور» في الفعاليات المصاحبة للملتقى.

مجلس الروح الإيجابية
ملتقى القوز
شرطة بر دبي
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
الأخبار العالمية
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
4 مايو 2026
جندي أميركي يراقب سفينة في مضيق هرمز (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف
4 مايو 2026
طلاب سودانيون نازحون في خيمة بمدرسة تديرها «اليونيسف» جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر
4 مايو 2026
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
4 مايو 2026
مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»
4 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©