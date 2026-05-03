الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إقامة دبي» تعزّز تواصلها الرقمي مع العمال

خلال إحدى الزيارات الميدانية لتكريم العاملين (من المصدر)
4 مايو 2026 01:11

دبي (الاتحاد) 

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) فعالية «يوم العمال العالمي الافتراضي»، وشهدت الفعالية مشاركة 41,272 عاملاً،  وتضمّنت مجموعة من المسابقات التفاعلية والسحوبات على أكثر من 100 جائزة متنوعة. 
ونُظمت فعاليات ميدانية في 34 سكناً عمالياً في منطقتي القوز وجبل علي، استفاد منها أكثر من 36 ألف عامل، حيث تم نقل البث المباشر إلى هذه المواقع، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لتكريم العمال.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن هذه المبادرة تُجسّد التزام دبي بنهج إنساني متكامل يضع الإنسان في صميم أولوياته، مشيراً إلى أن توظيف الحلول الرقمية يعكس رؤية استباقية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ بيئة عمل متوازنة ومستدامة.

تقدير وانتماء
أوضح العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، أن الفعالية تُمثّل نموذجاً متقدماً في التواصل مع العمال من خلال الدمج بين التفاعل الميداني والبث الرقمي، بما يضمن وصول الرسائل والمبادرات إلى أوسع شريحة ممكنة، مؤكداً أن تكريم العمال وإشراكهم في فعاليات تفاعلية يعزّز من شعورهم بالتقدير والانتماء.

