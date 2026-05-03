«الموارد البشرية» تطمئن على صحة وسلامة العمال

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



واصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، فعالياتها المتنوعة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، تقديراً لدورهم في المجتمع وجهدهم الفاعل في العمل والبناء والإنجاز والتأكيد على إسهاماتهم وعطائهم المتواصل لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار، قام محسن علي النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، بزيارة تفقدية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية للاطمئنان على أحوال العمال ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لاستراتيجية الوزارة في متابعة قضايا العمال، وضمان تقديم الرعاية اللازمة لهم، مؤكدة على أولوية سلامة القوى العاملة في الدولة.

كما قامت دلال سعيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، بزيارة تفقدية إلى مستشفى راشد، وذلك للاطمئنان على العمال، ومتابعة أوضاعهم الصحية.

ونظّمت الوزارة بالتعاون مع شركائها، مبادرة لتوزيع الهدايا على العاملين في مراكز التسوق بمختلف إمارات الدولة، تقديراً لجهودهم ودورهم في مختلف القطاعات.

وجاءت الفعاليات، ضمن البرنامج الذي نفّذته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بمناسبة اليوم العالمي للعمال 2026.

وشملت الفعاليات الاحتفالية، التي نُظِّمت تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، أكثر من 18 نشاطاً ومبادرة في أكثر من 40 موقعاً على مستوى الدولة.

وعكس برنامج الاحتفالات الوزارة، أولوياتها ونهجها المستدام لإسعاد العمال، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وإبراز مستوى التقدير والاحترام الذي يحظون به في الدولة، ومستوى الاهتمام بسلامتهم ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ونماذج التوعية، ما يعزّز بيئة العمل الرائدة، ويرسّخ مكانة العمال وريادة مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتضمّن البرنامج الاحتفالي، تنظيم بطولة الكريكت بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين مع أبوظبي كريكت سبورتس هب ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة فرق من العمالة، حيث سيصاحب البطولة سحوبات على جوائز قيّمة وتكريم الفائزين في البطولة المشار إليها.

كما نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، سباق الجري العمالي في منطقة الميدان بدبي.

وتضمنت الفعاليات الاحتفالية تكريم العمال وزيارتهم في مواقع عملهم، وتوزيع الهدايا، لا سيما على العمال، في العديد من المراكز التجارية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.



10 مواقع

قام فريق من الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السكنات العمالية في أكثر من 10 مواقع على مستوى الدولة، بهدف التعبير عن الشكر والتقدير لجهود العمال، والاطمئنان على أحوالهم وتوزيع الهدايا عليهم.

كما تسعى الوزارة لتعزيز وعي العمال، وتوسيع إدراكهم بحقوقهم، ومعايير الصحة والسلامة، والتوجهات والتشريعات في الدولة، وترسيخ التحول الرقمي، عبر تنفيذ ورش افتراضية عن الصحة والسلامة بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات الصحية، وغيرها من الفعاليات الاحتفالية.

وشهدت مبادرات الوزارة إقبالاً لافتاً من قِبل العمال، بفعل الثقة والتواصل الدائم مع العمال في كل مناسبة، حيث تَعُد المناسبات والاحتفالات فرصة ينتظرها العمال للمشاركة، وتعزيز التواصل مع قيادات الوزارة في أجواء اجتماعية جميلة وراقية، تحفز الإبداع، والاندماج، والمساواة والتسامح بين جميع المشاركين.