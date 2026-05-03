الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«الداخلية» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم الأمن المجتمعي

مشاركون في ورشة عمل دور الذكاء الاصطناعي (من المصدر)
4 مايو 2026 01:12

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ناقشت إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، خلال ورشة عمل متخصصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والأمن المجتمعي»، والمنعقدة بمشاركة ممثلي إدارات حماية المجتمع والمتابعة الشرطية على مستوى القيادات العامة للشرطة.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، كان أبرزها، استشراف مستقبل الأمن المجتمعي، واستعراض المقترحات التطويرية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتحليل التحديات الميدانية، وتوظيف الموارد البشرية والإدارية والمادية مما يخدم التطبيقات الذكية في المنظومة الأمنية، وخاصة في مجالات المراقبة الشرطية الإلكترونية والخدمة المجتمعية.
 وأكد المشاركون أن توظيف الحلول الذكية سيسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين وفق معطيات دقيقة، بما يدعم جودة الإجراءات، ويعزز حوكمتها، ويسهم في توحيدها ورفع كفاءتها، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الفاعلية وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

