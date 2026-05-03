الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تحالف الأديان» يستلهم تجربة الإمارات في موازنة التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم

المشاركون في الاجتماع (وام)
4 مايو 2026 01:12

نيويورك (وام) 

نظم «تحالف الأديان لأمن المجتمعات» اجتماع طاولة مستديرة لميثاق الأديان والذكاء الاصطناعي، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً؛ بهدف وضع إطار أخلاقي موحد لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وذلك استلهاماً من تجربة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة. 
يعد هذا الحدث العالمي أول سلسلة من الجلسات الدولية التي ستعقد في عدد من الدول، بمشاركة أكثر من 15 جالية دينية مختلفة، إلى جانب كبريات شركات التكنولوجيا ومطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
وتتواصل هذه الحوارات في عدد من المدن في مختلف قارات العالم لتشمل باريس ونيروبي وشنغهاي وسنغافورة وبنغالور والفاتيكان، على أن تختتم بقمة دولية في أبوظبي، يتم خلالها إطلاق «البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي» كإطار عالمي موحد.

مشاركة رفيعة المستوى

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف

شهدت الطاولة المستديرة مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين، ومنظمات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومؤسسات دينية كبرى، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التوافق على أسس أخلاقية مشتركة تحكم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
ركزت أجندة الاجتماع على التحديات الأخلاقية الناشئة عن تسارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قضايا التضليل الرقمي، وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة. 

الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي التوليدي
الأديان
الإمارات
نيويورك
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
الأخبار العالمية
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
4 مايو 2026
جندي أميركي يراقب سفينة في مضيق هرمز (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف
4 مايو 2026
طلاب سودانيون نازحون في خيمة بمدرسة تديرها «اليونيسف» جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر
4 مايو 2026
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
4 مايو 2026
مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»
4 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©