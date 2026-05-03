ورش في «دبي للصحافة» حول «الإعلام أثناء الأزمات»

دبي (وام)



أطلق نادي دبي للصحافة سلسلة جديدة من الورش الإعلامية المتخصصة، مستهلاً أولى جلساتها بورشة عمل عقدت تحت عنوان «إدارة الإعلام أثناء الأزمات»، وسلطت الضوء على أحدث الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، واستراتيجيات مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، ودور الأطر التنظيمية في ترسيخ إعلام مسؤول وموثوق.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة للنادي ورؤيته الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الإعلامي في دبي، من خلال تمكين الكفاءات، وتبادل الخبرات، واستشراف التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الإقليمي والعالمي، بما يواكب طموحات الإمارة في أن تكون منصة رائدة لإنتاج المعرفة وصناعة التأثير الإعلامي.

وشهدت الجلسة الأولى، التي عُقدت في مقر النادي، مشاركة راشد المري، الرئيس التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام التابع لمجلس دبي للإعلام، وهند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وحضور نخبة من القيادات الإعلامية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. وأكد راشد المري، خلال الورشة الإعلامية، أن المنظومة التنظيمية للإعلام في دولة الإمارات، ودبي، تمثل نموذجاً متقدماً يجمع بين المرونة والحوكمة، وتستند إلى إطار اتحادي متين تدعمه تشريعات محلية متطورة، أسهمت في ترسيخ بيئة إعلامية منظمة ومحفزة للنمو. وأوضح أن إنشاء مكتب تنظيم الإعلام في دبي يعكس التزام الإمارة بمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن الأطر التنظيمية لا تقتصر على ضبط العمل الإعلامي، بل تلعب دوراً محورياً في توجيهه نحو المهنية والمسؤولية، من خلال التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية، والتحقق من المعلومات، والالتزام بأخلاقيات النشر، خاصة في أوقات الأزمات التي تتطلب أعلى درجات الدقة والانضباط.



جاهزية

استعرضت هند فكري ملامح نهج الاتصال في إدارة الأزمات الذي يتبناه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مؤكدة أن هذا النهج يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة القائمة على الاستباقية، والسرعة، والوضوح، والدقة في إيصال الرسائل، والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضحت أن الاستجابة الإعلامية تُفعَّل منذ اللحظات الأولى للأحداث عبر منظومة منسّقة تتسم بجاهزية عالية وأطر عمل مؤسسية راسخة.