120.000 زيارة لـ «مستشفى الرحبة» في 2025

هدى الطنيجي (أبوظبي)



استقبل مستشفى الرحبة التابع لـ«صحة» في أبوظبي أكثر من 120 ألف زيارة خلال عام 2025، عبر مختلف العيادات التخصصية التي توفر خدمات طبية عالية الجودة يقدمها نخبة من الأطباء المتخصصين والأطقم التمريضية، باستخدام أحدث التقنيات في الفحص والتشخيص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وزيادة فرص التعافي للمرضى.





يقدم المستشفى رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع من خلال مجموعة واسعة من العيادات الخارجية، ومركز رعاية عاجلة يعمل على مدار الساعة، إضافة إلى أقسام التنويم المخصصة للأطفال والبالغين، ضمن بيئة حديثة وآمنة تركز على جودة الخدمة وسهولة الوصول.

وأكدت الدكتورة منى الحمادي، مدير مستشفى الرحبة، أن المستشفى يُعَد من المرافق الصحية المحورية في تقديم رعاية طبية شاملة لسكان المنطقة، من خلال نموذج رعاية يركز على المريض ويجمع بين الخبرة الطبية والتقنيات الحديثة.

وكشفت أن المستشفى استقبل خلال العام الماضي أكثر من 120 ألف زيارة، تم التعامل معها باحترافية عالية عبر فرق طبية وتمريضية متخصصة، ما يعكس ريادة المستشفى في تقديم خدمات صحية متقدمة مدعومة بالتقنيات والخبرات متعددة التخصصات، عبر 26 عيادة تخصصية داخلية وخارجية.

العيادات

وأضافت أن العيادات تعمل من الاثنين إلى الخميس بساعات ممتدة لتلبية احتياجات المرضى، حيث تستمر عيادات الباطنية وطب الأسرة وطب الأطفال حتى الساعة 10 مساءً، بينما تعمل باقي التخصصات حتى الساعة 9 مساء، لضمان تقديم رعاية متميزة وسرعة استجابة تحقق أفضل النتائج. كما توفر خدمات طب الأطفال والرعاية العاجلة على مدار الساعة (24/7)، مدعومة بخدمات الأشعة والصيدلية المتاحة طوال اليوم، لتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى المقيمين من الأطفال والبالغين.



رعاية موثوقة

قالت الدكتورة منى الحمادي: باعتباره جزءاً من شبكة «صحة» التابعة لـ «PureHealth»، يلتزم مستشفى الرحبة بتقديم رعاية صحية موثوقة تتمحور حول المريض وتلبي احتياجات المجتمع، بما يعزز جودة الحياة، ويعزز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مع مواصلة العمل على تحسين تجربة المريض ودعم صحة المجتمع على المدى الطويل.

وذكرت أنه في إطار خططه التطويرية، سيشهد المستشفى خلال عام الحالي افتتاح مجموعة من العيادات التخصصية الجديدة، إلى جانب إطلاق مركز متكامل لأمراض الجلدية والتجميل، مجهز بأحدث التقنيات الطبية ويضم نخبة من الكوادر المتخصصة.