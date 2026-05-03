«لنصلهم» تنطلق في خورفكان لخدمة ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، إطلاق مبادرة «لنصلهم» في مدينة خورفكان، لتقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الطبية الخاصة من كبار السن، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لهم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، وذلك في إطار التزام الهيئة بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لفئات المجتمع كافة.

وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز، مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مبادرة «لنصلهم» تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توفير سبل العيش الكريم والراحة لجميع القاطنين في الإمارة، وتعكس نهج الهيئة في التحول من انتظار المتعامل إلى الذهاب إليه، خاصة الفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات الطبية من كبار المواطنين، فالهيئة لا تسعى فقط لتقديم خدمة، بل لتعزيز جودة الحياة استجابة للاحتياجات الملحة لفئة من المجتمع تتطلب رعاية خاصة، مما يتطلب مزيداً من الاهتمام بسلامتهم الصحية، ومنح الحالات الطبية المسجلة الأولوية في عمليات الإصلاح وإعادة التيار وتوفير مولدات كهربائية مؤقتة أو وحدات طاقة احتياطية للحالات الحرجة أثناء فترة الصيانة الطارئة.