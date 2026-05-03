«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو

4 مايو 2026 01:12

أبوظبي (وام) 

استعرض المركز الوطني للأرصاد، الخصائص المناخية العامة لشهر مايو في الدولة، موضحاً أنه يعد أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع» بين فصلي الشتاء والصيف وتواصل الشمس خلاله حركتها الظاهرية شمال خط الاستواء، مما يؤدي إلى ازدياد ساعات النهار تدريجياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وينعكس ذلك بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة خلال الشهر.
وأشار المركز إلى أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري يضعف ويتراجع خلال مايو، مقابل تأثر المنطقة بامتدادات منخفضات جوية قادمة من الغرب أو الشرق، وعند اقترانها بامتدادات لمنخفضات جوية علوية متحركة من الغرب إلى الشرق، تتكاثر السحب على بعض المناطق مع فرص لهطول الأمطار.
ونوه إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء تنخفض نسبياً مقارنة بشهر أبريل، خصوصاً خلال النصف الثاني من الشهر، مع بقاء الفرص مهيأة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، لاسيما في النصف الأول من مايو، فيما يتراجع تكرار حدوثه خلال النصف الثاني.

 

33.6 درجة
ذكر المركز، فيما يتعلق بالإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية، أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر مايو يتراوح بين 30.6 و33.6 درجة مئوية، فيما يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37.3 و40.9 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة الصغرى بين 24.3 و26.8 درجة مئوية. وسجلت أعلى درجة حرارة خلال شهر مايو 51.6 درجة مئوية في منطقة سويحان عام 2025، فيما سجلت أدنى درجة حرارة على جبل جيس عام 2005 وبلغت 9 درجات مئوية.
وبلغ متوسط سرعة الرياح خلال الشهر 13 كيلومتراً في الساعة، بينما بلغت أعلى سرعة رياح مسجلة 117.2 كيلومتر في الساعة في جبل مبرح عام 2010، في حين بلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال شهر مايو 39%، وتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى بين 54% و82%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى بين 14% و24%.
وسجل أعلى معدل لتكرار حدوث الضباب خلال شهر مايو في عام 2021 بواقع 10 أيام ضباب و4 أيام ضباب خفيف، فيما بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 134.4 ملم في منطقة الفلي بإمارة الشارقة عام 1981.

