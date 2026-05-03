«بيئة الشارقة» تستعرض مشاريع طلابية مبتكرة

4 مايو 2026 01:12

الشارقة (الاتحاد) 

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة معرض التقييم النهائي لمشاريع طلبة الجامعات، ضمن الدورة الرابعة عشرة من جائزة الشارقة للاستدامة للعام الأكاديمي 2025 - 2026، وذلك في جامعة الشارقة، بمشاركة نخبة من طلبة الجامعات من مختلف إمارات الدولة، وبحضور أكاديمي وتخصُّصي يعكس أهمية الجائزة محركاً للابتكار البيئي. 
وشهد المعرض عرض 35 مشروعاً مبتكراً، تأهّلت من بين 75 مشروعاً تم تقييمها ضمن المرحلة الأولية (من أصل 134 مشاركة)، حيث قدّم الطلبة نماذج تطبيقية متقدمة ولوحات علمية عكست مستوى متطوراً من التفكير الابتكاري في مجالات حيوية تشمل التصميم والبناء المستدام، والطاقة، وخفض الانبعاثات، والبحث العلمي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستدامة، وحماية صحة الإنسان والبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن معرض التقييم النهائي يُجسّد مرحلة مفصلية في مسيرة الجائزة، حيث تتلاقى الأفكار المبتكرة مع التقييم العلمي المتخصص، بما يتيح تحويل المشاريع الطلابية إلى نماذج واقعية قابلة للتطوير والتطبيق، مشيرة إلى أن المستوى المتقدم للمشاريع يعكس تنامي وعي الطلبة بأهمية الاستدامة، وقدرتهم على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول عملية للتحديات البيئية. وركزت المشاريع على حلول عملية قابلة للتطبيق، تجمع بين الجانب العلمي والتطبيقي. 

