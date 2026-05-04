علوم الدار

بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يطلق برنامجاً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص بدبي

حمدان بن محمد
4 مايو 2026 14:32

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص في دبي.وأكد سموه أن برنامج التحول مدته عامان ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، نطلق اليوم حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص في دبي".
وأضاف سموه: ".. هدفنا أن نكون المدينة الأفضل عالمياً في تبني هذه التقنيات اقتصادياً وتجارياً بما يعطينا تفوقاً مستقبلياً جديداً".
وقال سموه:"برنامج التحول مدته عامان .. ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي. كما وجهنا الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي Agentic AI الداعمة للتحول، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال، وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد".
وأشار سموه: "هدفنا دفع شركاتنا لتبني هذه التقنيات التي ترفع الانتاجية، وتزيد من حجم أعمالها .. وتغير شكل المدينة ليكون اقتصادها الأفضل عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي "Agentic AI".
وقال سموه:"محمد بن راشد يقود اليوم حراكاً شاملاً لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم .. تقنياً .. واقتصادياً.. وبنيةً تحتيةً .. ومرافق ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
«الشارقة للمتاحف» تشارك في «اصنع في الإمارات 2026»
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها خلال «اصنع في الإمارات 2026»
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
