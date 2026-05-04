حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة كلباء ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة

4 مايو 2026 15:17

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة كلباء مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وذلك في مقر الجامعة.

 

وقّع المذكرة كل من الدكتورة نجوى محمد الحوسني مدير جامعة كلباء، ومريم محمد الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

 

وتهدف مذكرة التعاون إلى وضع إطار شامل للتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات، تشمل البحوث العلمية، والتدريب والتطوير، إلى جانب تعزيز مجالات الاتصال الإعلامي بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة.

 

وستركز المذكرة في مجال البحوث على تبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية، وعمل الدراسات والاستقصاءات المتعلقة بالمرأة، وتسهيل الوصول لفئات المجتمع المستهدفة من البحوث، إضافة إلى إصدار الموافقات الأخلاقية على طبيعة موضوعات بحوث ودراسات نماء، ومراجعة الأوراق أو التقارير البحثية التي ستشارك فيها المؤسسة في المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية.
أما في مجال التدريب والتطوير فسيتناول التعاون إبداء الرأي في بعض المحتويات التدريبية، وتوفير الكادر التدريبي، واعتماد بعض البرامج المقدمة من قبل المؤسسة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للطالبات في مجالات اختصاص مؤسسة نماء، وتبادل خطط التدريب بين المؤسسة والجامعة، وتنظيم زيارات ميدانية وتبادل الخبرات في مجالات الاختصاص، والاستعانة بخبرات الهيئة التدريسية في الجامعة في تدريب فرق العمل.
وفي مجال الاتصال الإعلامي ستعمل المذكرة على نشر برامج مؤسسة نماء على طالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والخريجات، وتبادل نشر الرسائل الإعلامية على المنصات الإعلامية للجهتين، وإتاحة فرصة استخدام الامكانات والمرافق المتاحة عند تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة.

 

المصدر: وام
