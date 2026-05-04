منصور بن زايد: نمضي بثبات لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً

4 مايو 2026 15:49

 أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن انطلاق الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" يعكس تسارع نمو قطاعنا الصناعي بثقة عالمية متزايدة. 
وقال سموه عبر منصة إكس: "انطلاق الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" يعكس تسارع نمو قطاعنا الصناعي بثقة عالمية متزايدة".
وأضاف سموه: "رفعنا مساهمة الصناعة إلى 200 مليار درهم بنمو 70%، وبلغت صادراتنا 262 مليار درهم، مع توطين نحو 5000 منتج وطرح فرص مشتريات تصل إلى 180 مليار درهم".
وأكد سموه:"نمضي بثبات لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً صناعياً
عالمياً".
توقيع أكبر تعاقد دولي لطائرات C-390 ميلينيوم
وقال سموه في تدوينة أخرى عبر منصة إكس:"شهدنا توقيع أكبر تعاقد دولي لطائرات C-390 ميلينيوم، مع شراء 10 طائرات وخيارات إضافية، في خطوة تعزز جاهزية قواتنا الجوية بقدرات تشغيلية متقدمة ومتعددة المهام".
وأضاف سموه: كما تمثل أول دخول للطائرة إلى الشرق الأوسط، بما يعكس ثقة عالمية بكفاءة منظومتنا الدفاعية، ويدعم توطين الصناعات العسكرية وتعزيز التكامل الصناعي للدولة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
