الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

4 مايو 2026 19:33

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وأوضحت الوزارة أنه تم رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.
وأكدت الوزارة، اليوم الاثنين، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة". 
وتنوه الوزارة الجمهور الكريم بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الأمن السيبراني ينوّه لضرورة أخذ الحطية والحذر
اصنع في الإمارات 2026.. الإمارات تطلق مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية
انتصر المنطق .. إنتر ميلان «الأفضل» في «الكالشيو»
حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران
هيجواين.. «نيولوك» يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
