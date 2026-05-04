الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سوربون أبوظبي» تستعرض الاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي

التعامل بمسؤولية مع المعرفة (من المصدر)
5 مايو 2026 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت جامعة السوربون أبوظبي، الاستخدام الأخلاقي لأدوات الذكاء الاصطناعي خلال تنظيمها فعالية أسبوع النزاهة السنوية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز النزاهة الأكاديمية بوصفها مبدأً جوهرياً ضمن منهجيتها التعليمية وتجارب طلابها، بجانب حرصها على تحقيق أعلى درجات التميّز الأكاديمي والتنمية الشاملة للطلاب.
وتعكس مبادرة أسبوع النزاهة، الرسالة الأوسع للجامعة والرامية إلى إعداد طلاب يتمتعون بالتفكير النقدي وقادة المستقبل القادرين على التعامل بمسؤولية مع المعرفة في ظل عالم يشهد تحديات متزايدة وتوجهاً متسارعاً نحو التكنولوجيا.
وتتماشى نسخة هذا العام من المبادرة مع إعلان جامعة السوربون أبوظبي عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي»، حيث تستكشف أهمية دور الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة وموضوعاً حيوياً يستحق البحث النقدي.
وناقش الطلاب خلال الفعالية تقنية الذكاء الاصطناعي بمفهومها الواسع، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وأتاحت هذه المنهجية متعددة التخصّصات للطلاب تعميق فهمهم للذكاء الاصطناعي بوصفه جزءاً رئيساً من أنظمة المعرفة المعاصرة والواقع المجتمعي، وليس مفهوماً مجرداً.
واختُتمت الفعالية بتوقيع تعهد النزاهة، ما يمثّل نقلة نوعية مدروسة من مرحلة التوعية إلى مرحلة المسؤولية الشخصية، وأكد الطلاب خلال التعهد التزامهم بمبادئ النزاهة الأكاديمية والاستقلال الفكري والاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمثّل هذا التعهد إنجازاً رمزياً احتفاءً بإتمام البرنامج، وتذكيراً عملياً للمعايير التي يُتوقع منهم الالتزام بها خلال رحلتهم الأكاديمية.
وقالت ناتالي مارسيال بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن أسبوع النزاهة يعكس التزام الجامعة بالارتقاء بقدرات الطلاب ليكونوا أفراداً مفكرين وعلى قدر عالٍ من المسؤولية، ويتعامل الطلاب من خلال التأمل النقدي ودراسات الحالات الواقعية مع الأبعاد الأخلاقية للمعرفة، بما يشمل التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يقتصر على دعم عملية التعلم، ولكن لا يمكنه أبداً أن يحل محل التفكير النقدي والفهم السياقي والصرامة الأكاديمية.

أخبار ذات صلة
منهجيات التدريب.. جاهزية استراتيجية للمستقبل
الكليات والمعاهد العسكرية.. صروح لصناعة الأبطال
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
جامعة السوربون أبوظبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©