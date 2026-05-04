«أبوظبي للدفاع المدني» تعزز وعي العمال بالوقاية من الحرائق

نظّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورشاً توعوية في السكنات العمالية بمصفح، وركزت على تعريف العمال بالإجراءات الوقائية من الحرائق وآليات الاستجابة الفعّالة لحالات الطوارئ. وتضمنت الورش تقديم محاضرات استعرضت أبرز المخاطر المرتبطة بالحرائق، وأهمية الاستعداد المسبق وخطط الاستجابة السريعة، إضافة إلى تدريبات عملية على استخدام طفايات الحريق اليدوية، وشرح خطوات الإخلاء الآمن في الحالات الطارئة. ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار جهود الهيئة لترسيخ أفضل الممارسات في مجالات الوقاية والسلامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.