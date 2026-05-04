524 ألف شخص يستفيدون من «سقيا الإمارات» في تنزانيا

5 مايو 2026 02:28

دبي (الاتحاد) 

ناقش مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، المشاريع التي نفّذتها المؤسسة خلال 2025، لا سيما في جمهورية تنزانيا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا، ويستفيد منها حتى اليوم أكثر من مليون شخص.
وناقش الاجتماع، نتائج الحملة الرمضانية التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية، 
حضر الاجتماع أعضاء المجلس، الدكتور سلطان راشد الكتبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون الدولية في هيئة الهلال الأحمر ونائب رئيس المجلس، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي.

رؤية وتوجيهات

قال معالي سعيد محمد الطاير، إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، فيما يعيش 2.4 مليار آخرون في بلدان تعاني شح المياه.
وأضاف أن «سقيا الإمارات» تواصل العمل على تحقيق  رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات على خريطة العمل الإنساني والتطوعي.
وأشار إلى أن «سقيا الإمارات» نفذت، خلال العام الماضي فقط، 54 مشروعاً في تنزانيا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، يستفيد منها أكثر من 524.000 شخص. من جهته، أوضح محمد عبد الكريم الشامسي، أن الاجتماع استعرض كذلك مستجدات الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه بإجمالي جوائز يبلغ مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أن المؤسسة نفّذت حملة تسويق وتواصل دولية استهدفت الجامعات والشركات عبر جمعيات الأعمال، لتشجيع الأفراد والمؤسسات البحثية لتقديم ابتكاراتهم التي تهدف إلى توفير حلول مستدامة لندرة المياه.

