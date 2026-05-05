الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت الإمارات

رئيس الدولة
5 مايو 2026 11:31

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة .. أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها

 

وأكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات

كما بحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
قطر
تميم بن حمد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
الرياضة
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
اليوم 13:30
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
الترفيه
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
اليوم 13:19
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
الرياضة
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
اليوم 13:10
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
الرياضة
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
اليوم 12:54
جزيرة ياس.. عام من المغامرات والتجارب
الترفيه
جزيرة ياس.. عام من المغامرات والتجارب
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©