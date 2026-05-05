رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات

رئيس الدولة
5 مايو 2026 11:46

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة..أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الاتصال، تضامن المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات وللحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
