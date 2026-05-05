الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات

رئيس الدولة
5 مايو 2026 11:52

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة..أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

 

وأكد جلالته خلال الاتصال، تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها وصون مكتسباتها.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت الإمارات

كما بحث الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
ملك البحرين
الهجمات الإرهابية
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
اليوم 13:32
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
الرياضة
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
اليوم 13:30
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
الترفيه
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
اليوم 13:19
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
الرياضة
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
اليوم 13:10
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
الرياضة
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©