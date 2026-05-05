الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة يلتقي ذياب بن محمد بن زايد ويؤكد مضي الإمارات بثقة نحو مستقبل تنموي مزدهر

حاكم الفجيرة يلتقي ذياب بن محمد بن زايد ويؤكد مضي الإمارات بثقة نحو مستقبل تنموي مزدهر
5 مايو 2026 12:01

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بثقة وثبات، مستندةً إلى رؤية قيادية حكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

  • حاكم الفجيرة يلتقي ذياب بن محمد بن زايد ويؤكد مضي الإمارات بثقة نحو مستقبل تنموي مزدهر

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وثمّن صاحب السمو حاكم الفجيرة جهود سمو الشيخ ذياب بن محمد في العمل على تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية، وما يشملها من مشاريع متقدمة كمشروع "قطارات الاتحاد" الذي يعد من أبرز المشاريع التي تعكس طموح دولة الامارات في بناء بنية تحتية عالمية المستوى، وتؤكد توجهها نحو مستقبل أكثر استدامة، ومشروع تطوير منطقة "قدفع" التابعة لإمارة الفجيرة، مما يسهم في جعلها وجهة سياحية، وثقافية، وتراثية توظِّف الطاقات البشرية.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الإمارات تعزز الدور التنموي للذكاء الاصطناعي عالمياً
رئيس الوزراء البريطاني يندد بالهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد، عن شكره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتوفير جميع التسهيلات للعمل على المشاريع التنموية كقطارات الاتحاد وقرية قدفع.
وأثنى سموه خلال الزيارة على الجهود المبذولة من فرق عمل المؤسسات والجهات في الإمارة لكافة المشاريع التنموية.

حضر اللقاء، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري والدكتور أحمد حمدان الزيودي ، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

 

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
الإمارات
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
الرياضة
«أبيض الناشئين» يدشن «كأس آسيا» بتحدي كوريا الجنوبية
اليوم 13:30
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
الترفيه
5 تجارب ترفيهية آسرة تجمع العائلة في أبوظبي
اليوم 13:19
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
الرياضة
«التضخم» يضرب أندية البريميرليج بخسائر قياسية
اليوم 13:10
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
الرياضة
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
اليوم 12:54
جزيرة ياس.. عام من المغامرات والتجارب
الترفيه
جزيرة ياس.. عام من المغامرات والتجارب
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©