الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب تدين العدوان الإيراني على الإمارات

شعار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
5 مايو 2026 18:14

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، العدوان الإيراني الآثم والمتجدد على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الأمانة العامة أن ذلك يمثل انتهاكاً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان لها اليوم، أن هذا العدوان الغاشم يعكس تصعيداً خطيراً في المنطقة، ويستدعي تحركاً دولياً لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، والحفاظ على استقرار المنطقة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس إنها إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، تجدد تضامنها ومساندتها لدولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة في الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

المصدر: وام
