رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات

5 مايو 2026 17:15

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة، وتهديداً لأمنها، وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب جلالته عن تضامن الأردن مع دولة الإمارات، ودعمه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية المتصاعدة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

