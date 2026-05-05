الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات

5 مايو 2026 17:36

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلاله عن إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، وما تمثّله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد فخامته، خلال الاتصال، تضامن جمهورية مصر العربية مع دولة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
