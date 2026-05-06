1.48 مليار درهم أصول القُصّر لدى «أوقاف دبي» في 2025

كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن النتائج المالية لأصول القصّر والمحجور عليهم المشمولين بإدارة المؤسسة، والتي بلغت 1.48 مليار درهم بنهاية العام 2025، محققة نمواً بنسبة 17.4 % مقارنة بالعام 2024.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع عشر لعام 2026، الذي عُقد برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وبحضور علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

وناقش الاجتماع أوضاع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصّر وغيرهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية، كما استعرض المجلس الاستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة للسنوات المقبلة.