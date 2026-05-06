الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

1.48 مليار درهم أصول القُصّر لدى «أوقاف دبي» في 2025

1.48 مليار درهم أصول القُصّر لدى «أوقاف دبي» في 2025
6 مايو 2026 05:06

دبي (الاتحاد) 

كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن النتائج المالية لأصول القصّر والمحجور عليهم المشمولين بإدارة المؤسسة، والتي بلغت 1.48 مليار درهم بنهاية العام 2025، محققة نمواً بنسبة 17.4 % مقارنة بالعام 2024.
جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع عشر لعام 2026، الذي عُقد برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وبحضور علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
وناقش الاجتماع أوضاع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصّر وغيرهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية، كما استعرض المجلس الاستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة للسنوات المقبلة.

أخبار ذات صلة
انطلاق العد التنازلي لبطولة «فخر العرب» القتالية في دبي
«الخارجية» تتسلّم البراءة القنصلية من قنصل أذربيجان
أوقاف دبي
دبي
عيسى الغرير
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
5 مايو 2026
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
الأخبار العالمية
سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات
اليوم 07:21
شرطي أوكراني في موقع غارة روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات روسية دامية جديدة في أوكرانيا
اليوم 05:08
الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر
اليوم 05:08
طفل فلسطيني يجلس أمام مبانٍ مدمرة في مخيم البريج للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«نزع السلاح» يعرقل جهود التقدم في مفاوضات غزة
اليوم 05:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©