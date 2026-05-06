«مديم»: انخفاض تكاليف الأعراس 41% في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أكدت الدكتورة منى المنصوري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة، مدير مبادرة مديم، أمس، خلال اللقاء الإعلامي بمناسبة مرور عامين على إطلاق مبادرة «مِديم»، والمنظّم من قبل دائرة تنمية المجتمع أبوظبي في مركز مديم لإعداد الأسرة، أن ما تحققه «مِديم» ينعكس في قصص واقعية لشباب وشابّات إماراتيين اختاروا أن يبدأوا حياتهم الأسرية بثقة واستقرار، من خلال الخدمات والمزايا التي تقدّمها المبادرة، سواء عبر نموذج مِديم لأعراس النساء، أو برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مركز «مِديم» لإعداد الأسرة، إلى جانب حزمة الباقات والمزايا المقدّمة بالتعاون مع أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وخلال اللقاء الإعلامي، تم استعراض أبرز النتائج المتحققة في دعم الشباب الإماراتي وتمكينهم من بدء حياتهم الأسرية بثقة واستقرار.

وخلال عامين، حققت المبادرة نتائج ملموسة، حيث شكّل نموذج مديم نسبة 26% من إجمالي الأعراس في إمارة أبوظبي، مع انخفاض تكاليف الأعراس بأكثر من 41% مقارنةً بالأعراس التقليدية، وارتفاع عقود الزواج في الإمارة بنسبة 22%. كما أُقيم 1.343 عُرساً وفق نموذج مديم منذ الإطلاق، فيما أكمل أكثر من 4 آلاف مواطن ومواطنة برنامج تأهيل المقبلين على الزواج المُقدَّم من خلال مركز «مديم» لإعداد الأسرة.