«أبطال الاستدامة» توعّي بمفاهيم البيئة الصحية

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية بعنوان «أبطال الاستدامة»، مستهدفةً طلبة المدارس في مناطق: بني ياس، الوثبة، الشامخة، الشوامخ، العدلة، الرياض، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، ومجموعة تدوير، وشركة طاقة للتوزيع، ومدرسة قادة المستقبل، ومدرسة الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة لدى الأجيال الناشئة، وتشجيعهم على تبنِّي سلوكيات مستدامة، من خلال ورش وتجارب تفاعلية هادفة.

جاءت الفعالية، التي شارك فيها نحو 150 طالباً، تأكيداً على حرص بلدية مدينة أبوظبي على نشر مفاهيم الاستدامة بين فئات المجتمع، وغرس الممارسات الإيجابية في نفوس الطلبة منذ الصغر، بما يسهم في بناء أجيال أكثر وعياً بمسؤولياتها تجاه البيئة والموارد الطبيعية والمظهر العام، ويؤكد أن كل طالب يمكن أن يكون عنصراً فاعلاً في حماية البيئة والمظهر العام، من خلال قراراته اليومية داخل المدرسة والمنزل وفي المرافق العامة.

وتضمنت الفعالية تسليط الضوء على جهود بلدية مدينة أبوظبي في تعزيز الاستدامة، وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة، إلى جانب توعية المشاركين بمفاهيم الاستدامة وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات، وإبراز دور البلدية في حماية البيئة والمظهر العام، وتعزيز دور الأفراد في تبنِّي الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية.