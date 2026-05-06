صقر غباش: الإمارات تعاملت مع التحديات بمسؤولية واتزان

أبوظبي (وام)



استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، استيفن لوال نقور أكون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط ودول الخليج في المجلس التشريعي القومي في جمهورية جنوب السودان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي.

وتسلّم معاليه خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس المجلس التشريعي القومي بجمهورية جنوب السودان، تتصل بتعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاء، سعيد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يدعم علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء عدداً من التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد معالي صقر غباش أن التوترات الجيوسياسية تنعكس بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وتطرق إلى التطورات الإقليمية الراهنة وما شهدته المنطقة من تهديدات وتحديات أمنية، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات تعاملت مع مختلف التحديات بمسؤولية واتزان، بما يعكس نهجها القائم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



علاقات متميزة

كما أكد معاليه أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، بما يعزز مختلف مجالات التعاون المشترك ويخدم تطلعات شعوبهما في التنمية والازدهار والاستقرار. وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة في السودان واضح وثابت، ويرتكز على دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، ودفع مسار الحل السلمي، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل.