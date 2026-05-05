الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: قواتنا المسلحة ركيزة الأمن واستدامة مكتسبات الوطن

خالد بن محمد بن زايد: قواتنا المسلحة ركيزة الأمن واستدامة مكتسبات الوطن
5 مايو 2026 21:10

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة مفصلية في مسيرة بناء قوة دفاعية متكاملة، نجحت في ترسيخ معادلة الأمن والاستقرار، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، إن الذكرى تأتي هذا العام في ظروف استثنائية أثبتت قوة وجاهزية قواتنا المسلحة وكفاءة منظومتها، وقدرتها المستمرة على حماية الوطن وصون مكتسباته.
وأشار إلى أن ما حققته القوات المسلحة من مستويات متقدمة في الجاهزية والكفاءة يعكس نهجاً مؤسسياً مستداماً يقوم على تكامل القدرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتبني أحدث التقنيات الدفاعية، بما يعزز قدرتها على حماية سيادة الوطن، وصون مكتسباته الاستراتيجية.
وأكد سموه، في ختام كلمته، أن استمرار تطور القوات المسلحة وارتقائها بمستويات الجاهزية والاحترافية يأتي في ظل الرؤية الاستراتيجية والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي بناء قدرات وطنية دفاعية متقدمة أولوية راسخة، بما يضمن استدامة الأمن وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد يزور عائلة الشهيد علي سعيد المسماري بالفجيرة
هزاع بن زايد يزور محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة العين
المصدر: وام
القوات المسلحة
ولي عهد أبوظبي
ذكرى توحيد القوات المسلحة
خالد بن محمد بن زايد
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
اليوم 17:36
ذياب بن محمد بن زايد يزور عائلة الشهيد علي سعيد المسماري بالفجيرة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يزور عائلة الشهيد علي سعيد المسماري بالفجيرة
اليوم 22:32
هزاع بن زايد يزور محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة العين
اليوم 22:29
نهيان بن زايد: قواتنا المسلحة الباسلة نموذج يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والاحترافية
علوم الدار
نهيان بن زايد: قواتنا المسلحة الباسلة نموذج يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والاحترافية
اليوم 22:24
حمدان بن محمد: القوات المسلحة فخر الوطن وصمام الأمان لمستقبله
علوم الدار
حمدان بن محمد: القوات المسلحة فخر الوطن وصمام الأمان لمستقبله
اليوم 22:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©