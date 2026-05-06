مروان آل علي: ذكرى توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية خالدة

عجمان (الاتحاد)



قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية: «في مناسبة وطنية خالدة تحتفي فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتوحيد قواتها المسلحة، نقف بكل فخر واعتزاز أمام قرار تاريخي شكّل حجر الأساس لمنظومة دفاعية وطنية متكاملة، أرست دعائم دولة عصيّة على التحديات، أصيلة في هويتها وراسخة في سيادتها. لقد كان للأمن والاستقرار اللذين أرستهما قواتنا المسلحة على مدى نصف قرن، دور محوري امتدّ ليكون الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي للإمارات».