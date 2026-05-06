محمد الفلاحي: السادس من مايو محطة مضيئة في مسيرة الدولة

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بفخر واعتزاز قراراً تاريخياً جسّد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ أركان الاتحاد، وتعزيز وحدة الصف، وبناء قوة وطنية راسخة تكون الدرع الحصين للوطن والحارس الأمين لمكتسباته ومنجزاته. وقال الفلاحي: «السادس من مايو سيبقى محطة مضيئة في مسيرة الدولة، إذ شكّل توحيد القوات المسلحة رسالة واضحة بأن وحدة القرار وتكامل الجهود هما أساس القوة والاستقرار والتنمية المستدامة».