محمد المري: ذكرى توحيد القوات المسلحة محطة وطنية مفصلية

دبي (الاتحاد)



أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي «إقامة دبي»، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل محطة وطنية مفصلية تجسد عمق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، التي أرست في السادس من مايو 1976 نموذجاً اتحادياً متماسكاً يقوم على وحدة الصف وتعزيز عناصر القوة والاستقرار.

وأشار إلى أن اليوبيل الذهبي لهذه المناسبة يجسد مسيرة استثنائية من الإنجازات النوعية التي حققتها القوات المسلحة الإماراتية، ليس فقط في بناء قدرات دفاعية متقدمة، بل في ترسيخ مكانة الدولة كقوة داعمة للأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الجاهزية والكفاءة والالتزام بالقيم الإنسانية.