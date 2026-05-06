الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ثاني الزيودي: ذكرى وحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية عزيزة

ثاني الزيودي
6 مايو 2026 05:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة (اليوبيل الذهبي) مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الوطن جميعاً، نستحضر فيها بكل فخر وإجلال الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، ورؤيتهم الاستشرافية التي رسمت ملامح مستقبل الوطن، واستكملت أركان الاتحاد، حين اتخذوا قرارهم الاستراتيجي، النابع من نظرة مستقبلية ثاقبة، بتوحيد القوات المسلحة قبل خمسة عقود، ليبقى هذا اليوم علامة فارقة في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات ومسيرتها الحافلة بالإنجازات. 

