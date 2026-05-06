الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ناصر النعيمي: قوة الوطن تبدأ بوحدة مؤسساته

ناصر النعيمي
6 مايو 2026 05:02

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي: «في كل عام، تعود ذكرى توحيد القوات المسلحة لتذكّرنا بقرار تاريخي جسّد حكمة القيادة الإماراتية، ورسّخ قاعدة أساسية في بناء الدولة: أن قوة الوطن تبدأ بوحدة مؤسساته وصلابة درعه الدفاعي. وتأتي هذه الذكرى هذا العام وهي تحمل بُعداً استثنائياً، إذ تتزامن مع مرور خمسين عاماً على ذلك القرار التاريخي، في يوبيله الذهبي الذي لا يُمثّل مجرد رقم زمني، بل محطة للتأمل في مسيرة نصف قرن من البناء المتراكم والتطور المستمر».

