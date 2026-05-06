عبدالرحمن العويس: قواتنا المسلحة.. درع حصين للوطن

أبوظبي (الاتحاد)



أكَّد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن القوات المسلحة الإماراتية عنوان العزيمة والإباء، والدرع الحصين للوطن. وقال معاليه، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة: «نستذكر يوماً خالداً في تاريخ الوطن، اجتمعت فيه الإرادة الصادقة للآباء المؤسِّسين، طيّب الله ثراهم، على توحيد القوات المسلحة لحماية مكتسبات الوطن وحدوده». وأضاف معاليه: «جسَّد توحيد القوات المسلحة رؤية قيادتنا الحكيمة التي آمنت بأن وحدة الصف هي الطريق إلى الأمن والاستقرار، والأساس لمسيرة التنمية والبناء. وعلى مدار خمسة عقود، أثبتت قواتنا المسلحة أنها سند مسيرة نماء الوطن وعينه الساهرة».