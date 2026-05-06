محمد بن سعود: قواتنا المسلحة منارة للولاء ودرع حصين للوطن لا يلين

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أنه في هذا اليوم المجيد، السادس من مايو، نستحضر بكل اعتزاز مرور خمسين عاماً على توحيد قواتنا المسلحة.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة: خمسة عقود رسّخت خلالها هذه المؤسسة الوطنية صروح العزة والمنعة، وشكّلت الركيزة الراسخة لاتحادنا، والحصن الحصين لصون سيادتنا واستقلالنا. وأكد سموه، أننا، إذ نحيي هذه المناسبة الخالدة، نستذكر بإجلال الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى منذ البدايات دعائم جيش وطني موحد، مؤمناً بأن حماية المكتسبات وصناعة المستقبل لا تتحققان إلا بوحدة الصف وقوة السلاح، تحت راية واحدة وعقيدة راسخة تذود عن حياض الوطن وتصون مقدراته.

وتابع سموه: إن مسيرة نصف قرن من العطاء برهّنت على أن قواتنا المسلحة ليست مجرد قوة دفاع، بل هي مدرسة للانتماء، ومنارة للولاء، ودرعٌ حصينٌ للوطن لا يلين، وبفضل عزيمة أبطالنا وإخلاصهم، تنعم دولة الإمارات اليوم بأمن راسخ واستقرار مستدام، وثقة راسخة في قدرة حماة الديار على التصدي للتحديات وصون المكتسبات، لتبقى دولتنا نموذجاً عالمياً للأمن والازدهار.