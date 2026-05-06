الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن سعود: توحيد القوات المسلحة علامة فارقة في مسيرة الدولة

راشد بن سعود المعلا
6 مايو 2026 05:06

أم القيوين (وام)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية تُشكّل علامة فارقة ومحطة أساسية في مسيرة دولة الإمارات. 

وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة: إن يوم السادس من مايو 1976 جسد النظرة الثاقبة والرؤية الاستشرافية للآباء المؤسِّسين، الذين أرسوا قواعد الاتحاد وقيمه الوطنية النبيلة، ووفّروا الضمانات التي تكفل للوطن رفعته وأمنه واستقراره، مؤكداً أنه في السادس من مايو من كل عام يمرّ علينا حدث كبير، ونستذكر نقطة تحوّل مهمة في تاريخ دولة الإمارات، وركيزة أساسية قام عليها صرح الاتحاد، حيث يصادف هذا التاريخ ذكرى قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة وبسواعد أبناء الإمارات الذين بنوا وعمّروا وأرسوا أُسس وقواعد الدولة الفتية، واستطاعوا أن يجعلوها نموذجاً تنموياً فريداً بإنجازات كبيرة نالت تقدير العالم». وأضاف سموه: إننا نفخر اليوم بقواتنا المسلحة، حيث إن جيشنا أصبح واحداً من أقوى الجيوش في محيطه وعلى مستوى العالم، وغدا ظَهراً وسنداً يعتمد عليه وقت الشدائد، ويضيف الكثير للتحالفات الدولية. وأكد سموه، أن المؤسسة العسكرية هي القوة التي تصون استقلال الوطن وحماية مكاسبه ومنجزاته.

راشد بن سعود المعلا
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
ذكرى توحيد القوات المسلحة
