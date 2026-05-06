الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: قرار توحيد القوات المسلحة رسخ أركان الاتحاد

6 مايو 2026 05:05

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شكّل دعامة أساسية في ترسيخ أركان اتحاد الدولة وتعزيز ثباته، حيث أسهمت القوات المسلحة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي في حماية منجزات الوطن وصون مكتسباته، وترسيخ قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات. وأشاد سموه في كلمة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى توحيد القوات المسلحة، بما تتمتع به القوات المسلحة من جاهزية عالية واستعداد دائم لمد يد العون ومساعدة كل محتاج داخل الدولة وخارجها، لتبقى درع الوطن الحصين، وسنداً قوياً يحفظ أمنه، ويصون مقدراته.

