هزاع بن زايد يزور محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة العين

5 مايو 2026 22:29

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة الطوية في العين.

ورحّب المعمري وأفراد أسرته والحضور بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، التي تؤكِّد حرص القيادة الحكيمة على متابعة أحوال أبناء الوطن، وتفقُّد شؤونهم.

وتبادل سموه، خلال اللقاء، مع الحضور الأحاديث الودية التي تُجسِّد قيم التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة والمواطنين، وتؤكِّد عمق الروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الأهمية التي توليها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتواصل المباشر مع أبناء الوطن، وترسيخ قيم الترابط المجتمعي والتماسك الأسري، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، الذي يُجسِّد مكانة الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لرفاه المجتمع واستقراره ونمائه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص الذي يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لترسيخ نهج اللقاءات المجتمعية مع المواطنين، بما يعكس القُرب منهم والاهتمام بمتابعة شؤونهم.
رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

المصدر: وام
