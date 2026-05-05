الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد

ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
5 مايو 2026 23:52

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة يجسد محطة وطنية مفصلية، نستحضر من خلالها بفخر واعتزاز مسيرة خمسة عقود من العطاء والإنجاز في الدفاع عن سيادة دولة الاتحاد وصون مكتسباتها.
وقال سموه: «إن السادس من مايو 1976 سيبقى علامة فارقة في تاريخ الإمارات، إذ جسّد رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين في توحيد الصف وتعزيز ركائز الاتحاد.. وأسهم هذا القرار التاريخي في بناء قوات مسلحة محترفة ذات عقيدة راسخة، تتمتع اليوم بكفاءة وجاهزية عاليتين أثبتت قدراتها في الدفاع عن الوطن، وصون أمنه واستقراره».
ورفع سموه أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وضباط وأفراد القوات المسلحة.
وأضاف سموه أن تزامن اليوبيل الذهبي لتوحيد قواتنا المسلحة مع الملحمة البطولية التي يسطرها حماة الديار في الذود عن الوطن ضد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية، هو خير برهان على كفاءة قواتنا المسلحة واحترافيتها في صد العدوان.
وقال سموه: «إننا في هذه الذكرى نستحضر بفخر تضحيات أبطالنا الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، ونجدد العهد بأن تظل تضحياتهم نبراساً يدفعنا لمواصلة مسيرة البناء ليظل وطننا مزدهراً وقوياً».

أخبار ذات صلة
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
حمدان مسلم المزروعي: أثر خير الإمارات باقٍ ولا يزول
المصدر: وام
القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
ذياب بن محمد بن زايد
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 23:37
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
اقتصاد
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
6 مايو 2026
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
الرياضة
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
6 مايو 2026
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
التعليم والمعرفة
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
اليوم 23:58
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©