رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث سموه ورئيس الوزراء اليوناني، خلال اللقاء، مختلف مسارات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة، إلى جانب البنية التحتية والثقافة، وغيرها من المجالات، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى الاحتفاء هذا العام بمرور خمسين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وجدد معالي ميتسوتاكيس إدانة اليونان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ميتسوتاكيس مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات واليونان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب اليوناني معالي جورجوس جيرابيتريس، وزير الخارجية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والوفد المرافق لرئيس الوزراء الضيف.