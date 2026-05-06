حاكم الشارقة: كلباء على موعد مع افتتاح مشاريع جديدة في ديسمبر

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أنه سيفتتح العديد من المشاريع التطويرية بمدينة كلباء خلال شهر ديسمبر المقبل، مبشراً أهلها بالاستقرار والراحة والخدمات؛ ومتمنياً لهم «فرحة دائمة»، لافتاً سموه إلى وعده الذي قطعه يوم 14 أبريل 2019 لأهالي المدينة بالبدء فجر اليوم التالي في الأعمال التطويرية، وأشار إلى أن العمل متواصل منذ ذاك الفجر.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: «لمدة 7 سنوات نعمل بدون توقف لتطوير مدينة كلباء، وأنجزنا بحمد الله مشاريع جميلة، وسنفتتح، بإذن الله، جبل ديم بطرقه وزراعته واستراحته وسيشهد شهر ديسمبر المقبل العديد من الافتتاحات.

وأضاف سموه: «سنفتتح الحيار، وفيها الاستراحة والبحيرة، وطرق وادي الحلو، وعمارات التعويض، والكورنيش، ونحن الآن في حالة شغل متواصل، لأنه لم يتبق على الافتتاح سوى 7 أشهر، ونحن الآن نعمل أيضاً في المنطقة الموجودة خلف جامعة كلباء والممتدة حتى البحر حيث سيشهد هذا المكان نموذجاً جميلاً وهو «مدينة خور كلباء»، إذ تحولت كل البيوت إلى نُزُل للإيجار كفنادق، كما تضم المدينة قلاعاً ومساجد جميلة، وكل ما يوجد فيها مدروس أثرياً وتاريخياً، وستنتعش هذه المنطقة، بإذن الله، علماً بأن هذه المدينة محاطة بسور».

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «نحن الآن في سباق مع الزمن لنتمكن من افتتاح جميع هذه المشاريع، ونعمل كذلك على إنجاز طرق رئيسة، منها طريق يوازي شارع الوحدة؛ ممتد من خلف الجامعة حتى السور، وطريق آخر من الكورنيش إلى الدائري، وتقاطع على قلعة قديمة توجد في وسط ميدان كبير، كما نعمل أيضاً على إنجاز مشروع بحيرة الفريش خلف ميدان المرش، والتي يبلغ طولها نحو 750 متراً تقريباً، وسيكون المشروع متنزهاً ممتعاً للأطفال مماثلاً لمشروع سد الرفيصة، ويجري الآن زراعة الأشجار في الجبل الموجود في هذه المنطقة، كما توجد شلالات بين الأشجار تصب مياهها في البحر، وسيتمكن الناس من إيقاف سياراتهم والمشي والتنزه في هذا المكان والاستمتاع به».

وأضاف سموه: «نبشر أهل كلباء، بأن افتتاح هذه المشاريع ليس آخر المطاف، وأننا سنواصل الافتتاحات، ونبشرهم بالاستقرار والراحة والخدمات بشتى أنواعها، ومنها الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وبإذن الله ستمثّل هذه المشاريع «فرحة دائمة» لأهالي كلباء، فالبلد جميلة وتُمكّننا من إنجاز هذه المشاريع التطويرية والترفيهية، وبحمد الله أنجزنا الكثير في مدينة كلباء والدوائر الحكومية أصبحت تحف معمارية».