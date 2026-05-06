قائد الطيران المشترك: نستلهم من قرارت وحيد القوات المسلحة معاني الوحدة والقوة

أبوظبي (وام)



قال اللواء ركن يوسف عبدالله مفتاح الكعبي، قائد الطيران المشترك، إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، نقف في قيادة الطيران المشترك بكل فخر واعتزاز، مستلهمين من هذا القرار التاريخي معاني الوحدة والقوة، ومجددين الولاء لوطن جعل من قواته المسلحة رمزاً للسيادة والانضباط.

وأضاف: شهدت قيادة الطيران المشترك، بدعم القيادة الرشيدة، تطوراً نوعياً في بنيتها وقدراتها، من خلال تعزيز منظوماتها بأحدث المعدات، وتأهيل كوادر جوية عالية الكفاءة، ضمن منظومة تكاملية ترفع مستوى الجاهزية والاحترافية في تنفيذ المهام.