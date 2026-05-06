الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

قائد الوحدات المساندة: توحيد القوات المسلحة شكل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الوطن

6 مايو 2026 05:03

أبوظبي (وام)

قال اللواء الركن سالم علي سالم الغفلي، قائد الوحدات المساندة، إنه في الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستحضر بكل فخر هذا الحدث التاريخي الذي شكل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الوطن، وأرسى دعائم قوة عسكرية موحدة قادرة على حماية المكتسبات وصون السيادة.
وأضاف في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة: «لقد منحنا التوحيد إطاراً مؤسسياً صلباً، جعلنا أكثر تلاحماً للعمل المشترك مع تشكيلات القوات المسلحة، وأكثر قدرة وفعالية واستجابة لمختلف التحديات وتنفيذ الواجبات في كل الظروف».  وقال، إنه في هذه المناسبة العزيزة، نعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نبقى على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية والعمل، وأن نظل دوماً جنباً إلى جنب مع تشكيلات القوات المسلحة في كل الأوقات.

