محمد مبارك المزروعي: السادس من مايو يوم له خصوصيته في ذاكرة الوطن

أبوظبي (وام)



أكد معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن السادس من مايو يوم له خصوصيته في ذاكرة الوطن. وقال معاليه، بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة: «إن السادس من مايو يوم له خصوصيته في ذاكرة الوطن، وشاهد على حكمة المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات الذين اتخذوا قرار توحيد القوات المسلحة، لتكتمل أركان دولة الاتحاد». وأوضح معاليه: «في مثل ذلك اليوم، توحدت رؤى المؤسسين على أن تكون قواتنا المسلّحة تحت قيادة واحدة، وعلَم واحد، واتخذوا قرارهم الأهم في تاريخ الدولة، الأمر الذي جعل من قوات متعددة ومتفرقة قوة موحدة وحصناً منيعاً ودرعاً قويةً لدولة قوية شامخة بحكمة قيادتها وجهد أبنائها».