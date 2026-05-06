الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
حميد بن عمار: ذكرى وحيد القوات المسلحة محطة وطنية مضيئة

6 مايو 2026 05:04

عجمان (وام)

أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية مضيئة نستحضر فيها قراراً تاريخياً أسهم في ترسيخ أركان الاتحاد، وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الآباء المؤسسين في بناء دولة قوية ومتماسكة قادرة على حماية مكتسباتها وصون منجزاتها.  وقال، بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة، إن قرار توحيد القوات المسلحة شكل ركيزة أساسية في تعزيز قوة الدولة ومكانتها، وأرسى دعائم منظومة دفاعية متطورة تقوم على الكفاءة والجاهزية، مؤكداً أن ما وصلت إليه القوات المسلحة اليوم من تطور واحترافية هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة.

 

