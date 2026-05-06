راشد بن عمار: توحيد القوات المسلحة أسهم في بناء قوة قادرة على حماية الوطن

عجمان (وام)



أكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن قرار توحيد القوات المسلحة جسد رؤية استراتيجية راسخة وضعت أمن الوطن واستقراره في صدارة الأولويات، وأسس لمنظومة عسكرية متكاملة تعزز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات. وقال الشيخ راشد بن عمار، بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة، إن توحيد القوات المسلحة أسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة الاتحاد، وبناء قوة وطنية موحدة قادرة على حماية الوطن وصون سيادته، والحفاظ على استقراره وأمنه في مختلف الظروف، بما يؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار، في ظل قيادة رشيدة تضع أمن الوطن وسلامة أبنائه على رأس أولوياتها.