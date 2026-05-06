الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع

جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع
6 مايو 2026 09:14

تنظم جامعة ليوا، ممثلة بكلية الإعلام والعلاقات العامة، المؤتمر العلمي الدولي الرابع تحت عنوان «الاتصال المؤسسي في عالم متغير: الاستراتيجيات والتحديات والآفاق المستقبلية»، وذلك يومي 5 و6 مايو 2026، بمشاركة 34 باحثًا وأكاديميًا وخبيرًا من دول عربية وأجنبية، وبمداخلات علمية تُقدَّم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد عن بُعد، إلى مناقشة أحدث التحولات في مجال الاتصال المؤسسي واستشراف مستقبله في ظل التسارع الرقمي، خاصة مع تنامي دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي في إعادة تشكيل أساليب التواصل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق اهتمام دولة الإمارات بتطوير منظومات الاتصال المؤسسي وتعزيز الاتصال الحكومي، بما يدعم مبادئ الشفافية وبناء الثقة مع الجمهور، ويمنح الحدث بعدًا تطبيقيًا يتجاوز الطرح النظري إلى الممارسة المهنية.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأكاديميين والمتخصصين والمهنيين، إلى جانب متحدثين رئيسيين وشركاء إعلاميين، حيث تُعقد جلسات علمية متخصصة تناقش أحدث الاتجاهات البحثية والتطبيقات العملية، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المهنية.

ويتناول برنامج المؤتمر عدة محاور، من أبرزها التحولات المفاهيمية والتقنية في الاتصال المؤسسي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الاتصالية، ودور الاتصال الحكومي والمسؤولية المجتمعية في تعزيز الحوكمة، إضافة إلى الأبعاد الأخلاقية لاستخدام التقنيات الذكية، ومستقبل الهوية الرقمية للمؤسسات والمواطنة الرقمية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، أن المؤتمر يجسد التزام الجامعة بدعم البحث العلمي وتهيئة بيئة محفزة على الابتكار وتبادل المعرفة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويعكس هذا الحدث توجه كلية الإعلام والعلاقات العامة في جامعة ليوا نحو ترسيخ دورها الأكاديمي والمهني في تطوير دراسات الاتصال المؤسسي، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
جامعة ليوا
آخر الأخبار
منصور بن زايد
علوم الدار
منصور بن زايد: قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده
اليوم 09:32
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: في الذكرى الـ50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا وشهدائنا
اليوم 09:26
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الخمسين لتوحيدها
اليوم 09:19
جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع
علوم الدار
جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع
اليوم 09:14
الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ «البريميرليج».. تعرف على ترتيب صلاح وهالاند
الرياضة
الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ «البريميرليج».. تعرف على ترتيب صلاح وهالاند
اليوم 09:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©