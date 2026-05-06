جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع

تنظم جامعة ليوا، ممثلة بكلية الإعلام والعلاقات العامة، المؤتمر العلمي الدولي الرابع تحت عنوان «الاتصال المؤسسي في عالم متغير: الاستراتيجيات والتحديات والآفاق المستقبلية»، وذلك يومي 5 و6 مايو 2026، بمشاركة 34 باحثًا وأكاديميًا وخبيرًا من دول عربية وأجنبية، وبمداخلات علمية تُقدَّم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد عن بُعد، إلى مناقشة أحدث التحولات في مجال الاتصال المؤسسي واستشراف مستقبله في ظل التسارع الرقمي، خاصة مع تنامي دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي في إعادة تشكيل أساليب التواصل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق اهتمام دولة الإمارات بتطوير منظومات الاتصال المؤسسي وتعزيز الاتصال الحكومي، بما يدعم مبادئ الشفافية وبناء الثقة مع الجمهور، ويمنح الحدث بعدًا تطبيقيًا يتجاوز الطرح النظري إلى الممارسة المهنية.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأكاديميين والمتخصصين والمهنيين، إلى جانب متحدثين رئيسيين وشركاء إعلاميين، حيث تُعقد جلسات علمية متخصصة تناقش أحدث الاتجاهات البحثية والتطبيقات العملية، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المهنية.

ويتناول برنامج المؤتمر عدة محاور، من أبرزها التحولات المفاهيمية والتقنية في الاتصال المؤسسي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات الاتصالية، ودور الاتصال الحكومي والمسؤولية المجتمعية في تعزيز الحوكمة، إضافة إلى الأبعاد الأخلاقية لاستخدام التقنيات الذكية، ومستقبل الهوية الرقمية للمؤسسات والمواطنة الرقمية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، أن المؤتمر يجسد التزام الجامعة بدعم البحث العلمي وتهيئة بيئة محفزة على الابتكار وتبادل المعرفة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويعكس هذا الحدث توجه كلية الإعلام والعلاقات العامة في جامعة ليوا نحو ترسيخ دورها الأكاديمي والمهني في تطوير دراسات الاتصال المؤسسي، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.