"برجيل" تكشف عن مشروع طبي متكامل بمدينة محمد بن زايد

كشفت مجموعة "برجيل القابضة"، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، عن مشروع متكامل جديد في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، يمتد على مساحة 387 ألف متر مربع، ويضم مرافق للتعليم الطبي والبحث العلمي والتصنيع الدوائي والابتكار الصحي، دعماً لتطوير الصناعات الطبية وتعزيز الاكتفاء المحلي في القطاع الصحي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـبرجيل القابضة، إن المجموعة تمضي نحو ترسيخ منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والابتكار والتصنيع الطبي ضمن مجمع موحد في مدينة محمد بن زايد، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الوطنية في القطاع الصحي وتطوير حلول طبية وصناعات دوائية متقدمة انطلاقاً من دولة الإمارات.

وأوضح أن المشروع سيضم كلية طب تعنى بإعداد الكفاءات وتطوير المواهب الطبية، مع التركيز على استقطاب الطلبة للدراسة داخل الدولة وتشجيع الدارسين في الخارج على استكمال مسيرتهم المهنية والأكاديمية محلياً، بما يسهم في دعم منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي.

وأضاف أن المشروع يعكس تكامل الجهود بين "برجيل" و"VPS Healthcare" لتقديم نموذج متقدم في مجالات التصنيع والتطوير الطبي، يشمل الصناعات الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والتعليم الطبي.

ولفت الدكتور فاياليل إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة كيزاد" على هامش فعاليات المعرض، لاستكشاف آفاق تعاون جديدة لإنشاء منشأة تصنيع متطورة تدعم التوسع في الصناعات الدوائية المتقدمة في دولة الإمارات، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تعزيز إنتاج الأدوية المنقذة للحياة، وعلاجات الأورام، واللقاحات، والمنتجات الطبية التخصصية في أبوظبي، بما يدعم مستهدفات الأمن الدوائي وتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع الطبي.