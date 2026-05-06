الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"برجيل" تكشف عن مشروع طبي متكامل بمدينة محمد بن زايد

"برجيل" تكشف عن مشروع طبي متكامل بمدينة محمد بن زايد
6 مايو 2026 10:15

كشفت مجموعة "برجيل القابضة"، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات 2026"، عن مشروع متكامل جديد في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، يمتد على مساحة 387 ألف متر مربع، ويضم مرافق للتعليم الطبي والبحث العلمي والتصنيع الدوائي والابتكار الصحي، دعماً لتطوير الصناعات الطبية وتعزيز الاكتفاء المحلي في القطاع الصحي.

 

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـبرجيل القابضة، إن المجموعة تمضي نحو ترسيخ منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والابتكار والتصنيع الطبي ضمن مجمع موحد في مدينة محمد بن زايد، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الوطنية في القطاع الصحي وتطوير حلول طبية وصناعات دوائية متقدمة انطلاقاً من دولة الإمارات.

 

وأوضح أن المشروع سيضم كلية طب تعنى بإعداد الكفاءات وتطوير المواهب الطبية، مع التركيز على استقطاب الطلبة للدراسة داخل الدولة وتشجيع الدارسين في الخارج على استكمال مسيرتهم المهنية والأكاديمية محلياً، بما يسهم في دعم منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي.

 

أخبار ذات صلة
«مركز مواهب» يشارك في «اصنع في الإمارات»
سيف بن زايد: الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً  صناعياً وتكنولوجياً عالمياً

وأضاف أن المشروع يعكس تكامل الجهود بين "برجيل" و"VPS Healthcare" لتقديم نموذج متقدم في مجالات التصنيع والتطوير الطبي، يشمل الصناعات الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والتعليم الطبي.

 

ولفت الدكتور فاياليل إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة كيزاد" على هامش فعاليات المعرض، لاستكشاف آفاق تعاون جديدة لإنشاء منشأة تصنيع متطورة تدعم التوسع في الصناعات الدوائية المتقدمة في دولة الإمارات، مؤكداً أن المشروع سيسهم في تعزيز إنتاج الأدوية المنقذة للحياة، وعلاجات الأورام، واللقاحات، والمنتجات الطبية التخصصية في أبوظبي، بما يدعم مستهدفات الأمن الدوائي وتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع الطبي.

المصدر: وام
اصنع في الإمارات
مدينة محمد بن زايد
برجيل
آخر الأخبار
حمدان بن زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مسيرة قوة راسخة وأساساً متيناً لوحدة الوطن
اليوم 11:37
أنفق 1.59 مليار يورو خلال 15 موسماً.. سيميوني يكذب ويتجمل!
الرياضة
أنفق 1.59 مليار يورو خلال 15 موسماً.. سيميوني يكذب ويتجمل!
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً بإخلاء بلدات في جنوب لبنان
اليوم 11:26
«مركز مواهب» يشارك في «اصنع في الإمارات»
الترفيه
«مركز مواهب» يشارك في «اصنع في الإمارات»
اليوم 11:17
أرشيفية
الأخبار العالمية
كييف تتهم موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©