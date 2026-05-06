محمد بن راشد يزور منصات في "اصنع في الإمارات"

تقفد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" 2026، في أبوظبي.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح مجموعة أدنوك خلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات" 2026، واطّلع على قدراتها التشغيلية والتقنية.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة إكس.



كما زار سموه منصة الشركة العالمية القابضة، واطّلع على مجموعة من المشاريع التي تقودها شركات IHC، وتشمل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية، وذلك خلال زيارته لمعرض "اصنع في الإمارات" 2026.



واطّلع سموه خلال زيارته لمعرض "اصنع في الإمارات" 2026 على مشاركة مجموعة إيدج، حيث تستعرض إنجازاتها في توطين سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم وتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار التكنولوجي.